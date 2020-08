Paire vor US Open mit positivem Coronavirus-Test

Der Franzose Benoit Paire hat einen positiven Test auf Covid-19 abgeliefert und muss seinen Start für die am Montag beginnenden US Open absagen. Dies berichtete die „L‘Equipe“ am Sonntag. Paire ware als Nummer 17 gesetzt gewesen. Paire hatte schon sein Erstrundenmatch beim Masters-1000-Turnier in New York gegen Borna Coric (CRO) nicht beenden können.

Paire sah aus, als würde er sich nicht wohlfühlen, rief im Eröffnungssatz nach einem Arzt und gab beim Stand von 0:6,0:1 auf. Die US Open und auch das davor extra von Cincinnati nach Flushing Meadows verlegte 1000er-Turnier finden in der „Bubble“ statt, die genau solche Fälle eigentlich vermeiden sollte.

Der positive Test von Paire hat auch Dominic Thiem überrascht, befinden sich die Spieler und Betreuer doch allesamt in einer Bubble. „Keine Ahnung, ist das Virus mit dem Bus gekommen, es ist wirklich komisch“, sagte der Niederösterreicher auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend in New York.

Thiem erzählte, in einem anderen Hotel als Paire zu wohnen. „Bei ihm sind nur Spieler, das ist noch schlimmer als bei uns, bei uns sind auch ein paar normale Leute. Obwohl wir mit denen nicht in Kontakt kommen, wir haben einen eigenen Eingang, eigenen Lift, Stockwerke. Wo Paire ist, ist absolut gar niemand anderes, deshalb ist das auch sehr komisch, wie das passieren kann, dass er positiv ist.“

Das Verlassen der Bubble ist den Spielern nicht gestattet. „Wenn wir rausgehen, werden wir disqualifiziert. Das ist extrem strikt. Selbst wenn man wollte, hat man keine Möglichkeit rauszukommen.“

Die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers hatten am Sonntag bekanntgegeben, dass ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Die „L‘Equipe“ berichtete, dass es sich um den als Nummer 17 gesetzten Paire handle. Er wurde mittlerweile von der Liste der Gesetzten gestrichen. Paire hatte schon sein Erstrundenmatch beim Masters-1000-Turnier in New York gegen den Kroaten Borna Coric nicht beenden können.

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei so vielen am Turnier beteiligten Personen irgendjemand positiv sei, sei aber „natürlich sehr, sehr hoch“, sagte Thiem, der „dem Benoit natürlich alles Gute“ wünscht. „Und ich hoffe natürlich, dass er niemanden angesteckt hat. Weil wenn er jetzt der einzige positive Fall ist und keinen angesteckt hat, ist das natürlich nicht so schlimm. Aber scheiße würde es werden, wenn das eine Infektionskette wird. Weil dann weiß natürlich niemand, was passieren wird.“