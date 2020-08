Hitzewelle auf Zypern - 44 Grad im Schatten

Wegen großer Hitze haben die Behörden auf der Urlaubsinsel Zypern alle Menschen dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Dies gelte besonders für Kinder und ältere Menschen. Am Montag sollte es am Nachmittag bis zu 44 Grad Celsius heiß werden. Die Hitzewelle soll in den kommenden Tagen andauern.