Vegetarisch und vegan in Polen: Ein fleischloser Streifzug durch Krakau

Sylwia, wo kann man hier eine Krakauer essen?“ Fast jede Gruppe, die Kunsthistorikerin Sylwia Jeruzal durch Krakau (Krakow) führt, stellt diese Frage. Und stets muss sie ihre Gäste enttäuschen. Nein, Krakauer gibt es in Krakau nicht. Jedenfalls nicht in der Form, die der deutschsprachige Wurstfreund kennt. In Krakau versteht man unter einer Krakauer eher einen Aufschnitt, überwiegend aus Schweinefleisch, erklärt Jeruzal.