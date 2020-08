Weißrussische Oppositionsführerin vor dem UNO-Sicherheitsrat

Die ins Exil gegangene weißrussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja wird am Freitag vor dem UNO-Sicherheitsrat sprechen. Sie sei von Estland, das derzeit nicht-ständiges Mitglied ist, eingeladen worden, teilte ihr Sprecher am Montag mit. Tichanowskaja werde sich per Videoschaltung an den Sicherheitsrat wenden.