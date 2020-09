Hohe Geldstrafe für renitenten Pensionisten in Innsbruck

Innsbruck – Widerstand gegen die Staatsgewalt: So lautete der Vorwurf, für den sich ein 79-jähriger Innsbrucker am Montag am Landesgericht verantworten musste. Doch der Pensionist zeigte keine Einsicht.

Der Anlass für den Prozess liegt fünf Monate zurück: Es war am 22. März – also am Höhepunkt der Corona-Krise –, als der Angeklagte einen damals verbotenen Spaziergang auf der Innsbrucker Innpromenade unternahm. Seine Ärzte würden sagen, er solle täglich etwas gehen, so der 79-Jährige vor Gericht.