Blitzschlag ist nach Absturz größte Gefahr für Almtiere

Dennoch sind Schaden und Verlust für die betroffenen Landwirte meist größer als die dann ausbezahlten Entschädigungen, weiß Josef Lanzinger, Obmann Tiroler Almwirtschaftsvereins. „Und zwar vor allem dann, wenn es sich bei den verendeten Tieren um hochwertige Zuchttiere handelt“, so Lanzinger. Eine Verarbeitung des Kadavers – um doch noch einen Nutzen aus dem Verlust ziehen zu können – ist gesetzlich nicht erlaubt, so der Alm­obmann.

Das bestätigt auch Daniela Scharmer von der Abteilung Landesveterinärdirektion Tirol: „Wenn ein Tier verendet ist, darf das Fleisch nicht mehr verarbeitet und konsumiert werden.“ Das sei in der EU-Verordnung für Lebensmittelrecht ganz klar geregelt. Schließlich lasse sich bei Tieren, die auf einer Weide aufgefunden werden, kaum feststellen, wann diese verendet sind. Aber auch bei Notschlachtungen, die beispielsweise bei Verletzungen erfolgen, wird das Fleisch nicht verarbeitet, betont Scharmer. Grund dafür sei der Stress, dem das Tier in diesen Situationen meist ausgesetzt war – und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Fleischqualität. Ein abgestürztes oder vom Blitz erschlagenes Rind dennoch in den Verkauf zu bringen, sei praktisch unmöglich, sagt Scharmer. Anhand der Nummer in der Ohrmarke sei jedes Tier eindeutig zuzuordnen und jeder Transport und Ortswechsel lückenlos dokumentiert.