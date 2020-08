Höfen –„Das ist schon ganz was anderes, wenn der ‚Fahrlehrer‘ das erste Mal nicht mehr dabei ist“, nimmt Heinz Hajek eine humorige Anleihe bei der Führerscheinausbildung. „Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl. Aber dann war es nur noch cool“, sagt der 75-Jährige, der am Freitag über dem Flugplatz Höfen seinen ersten Alleinflug mit einem Segelflugzeug absolviert hat. Damit ist der gebürtige Niederösterreicher der mit Abstand älteste Flugschüler, der je in Höfen eine Ausbildung genossen hat.