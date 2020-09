Anrainer fordern Aus für die „Rennstrecke“ im Ötztal

Habichen – Vielen Anrainern in Habichen reicht es. Die Ötztaler Bundesstraße ist eine der meistbefahrenen Straßen im Oberland. Nun wurde der Bezirkshauptmannschaft in Imst eine Unterschriftenliste mit 100 Unterstützern übermittelt, die eine Lärmbremse in Form eines Tempolimits zwischen Habichen und dem Gewerbegebiet beim „Tumpener Gstoag“ fordern. Damit könnte, so Hermann Knoll im Namen der Unterzeichner, „der derzeit als Rennstrecke missbrauchte Abschnitt entschärft werden“. Der für Verkehr zuständige Referent in der Behörde, der stellvertretende Bezirkshauptmann Andreas Nagele, bestätigt den Erhalt des Antrages aus der Anrainerschaft. „Ich habe den Auftrag erteilt, dass in den nächsten Wochen die Situation genau untersucht wird. Nach einem Lokalaugenschein werden wir dann entscheiden, ob wir Maßnahmen setzen müssen.“