Übertragen von Verantwortung könnte „Pattsituation für Frauen auflösen“

Der bisherige Pfarrprovisor von Oberlienz, Damian Frysc, wechselt als Leiter in den Seelsorgeraum Defereggental. Die Stelle wird nicht nachbesetzt. Seine priesterlichen Aufgaben übernimmt zur Gänze der Lienzer Dekan Franz Troyer, der am 20. September seinen Einstand in Oberlienz feiern wird. Im Seelsorgeraum Lienz Süd ist kürzlich der Tristacher Pfarrer Josef Indrist verstorben. Auch dort gibt es keine Nachbesetzung. Der pensionierte Priester Reinhold Pitterle, bisher im Defereggental tätig, hilft in der nächsten Zeit im Seelsorgeraum Assling aus, bis dort der erkrankte Geistliche August Andreas Huber langsam wieder in den Dienst zurückkehren kann.