Fünf Millionen Euro für einen neuen Kindergarten in Kolsass

Kolsass –„Wie in vielen anderen Tiroler Gemeinden ist auch bei uns der Bedarf an Betreuungsplätzen ungebrochen“, sagt der Kolsasser Bürgermeister Klaus Lindner. Um auf diesen Bedarf reagieren und eine wohnortnahe Kinderbetreuung sicherstellen zu können, geht die Gemeinde ein umfangreiches Projekt an: Fünf Millionen Euro werden, mit finanzieller Unterstützung des Landes, in einen neuen Kindergarten inklusive Vorplatzgestaltung investiert. Der Kolsasser Gemeinderat hat vor Kurzem den notwendigen Beschluss zum Budgetrahmen gefasst.