Tiroler Wirecard-Vorständin Susanne Steidl ist Beraterin

Wien –Das Insolvenzverfahren über den von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleister Wirecard wurde eröffnet, 730 Mitarbeiter samt Vorstand sind von Kündigungen betroffen. Wobei vom vierköpfigen Vorstand zwei Monate nach dem Insolvenzantrag nur noch Produktvorständin Susanne Steidl und Finanzvorstand Alexander von Knoop beschäftigt waren – Ex-Chef Markus Braun sitzt in Haft, Asien-Vorstand Jan Marsalek ist bekanntlich auf der Flucht. Steidl – eine gebürtige Tirolerin – soll auch nach der Kündigung noch Teil des Wirecard-Teams sein, sie habe einen Beratervertrag erhalten, damit der Insolvenzverwalter auf ihre operativen Kenntnisse zurückgreifen kann. Das berichtet das Handelsblatt. Steidl hatte zuletzt die Wirecard-Geschäfte am Hauptsitz in Aschheim geführt.