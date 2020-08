Bahnunfall in Niederösterreich - Diversion für Verschieber

Mit einer Diversion hat am Montagnachmittag in St. Pölten der Prozess um einen Bahnunfall mit 18 Verletzten in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) geendet. Der nunmehr 55 Jahre alte Verschieber muss 2.900 Euro bezahlen, dann wird das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung eingestellt. Der Mann hatte zuvor Verantwortung für das Geschehen übernommen.