Coronavirus: Sieben Tage auf Testergebnis gewartet

Vier Labore werten die zuletzt 1000 bis 1500 täglichen Testungen in Tirol aus. Unterstützen soll demnächst das Zentrallabor an den Tirol Kliniken. Die Gesundheitsbehörden stellen an sich selbst den Anspruch, Ergebnisse innerhalb von 36 Stunden nach Abstrich bekannt zu geben, heißt es dazu vom Land Tirol. „Wenn sich mehrere Fälle und Cluster in einem Bezirk häufen und sich in diesen Fällen eventuell auch das Contact Tracing und die weiteren labortechnischen und behördlichen Abklärungen als besonders aufwändig gestalten, kann es in Ausnahmefällen länger dauern.“