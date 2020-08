Piast Gliwice erste EL-Quali-Hürde für TSV Hartberg

Der polnische Meisterschaftsdritte Piast Gliwice ist auswärts die erste Hürde des TSV Hartberg in der Europa-League-Qualifikation. Dies ergab die Auslosung der zweiten Quali-Runde Montagmittag am UEFA-Sitz in Nyon. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt am 17. September aufgrund der Coronakrise nur in einem einzigen Match, womit auch Verlängerung und Elfmeterschießen möglich sind.