Osteuropa-Experte Gerhard Mangott: „Lukaschenko kniet vor Putin“

Lukaschenko „kniet“ vor Kremlchef Wladimir Putin, twitterte Mangott. Das sprachliche Bild bezog sich vor allem auf ein Telefonat, das die beiden Politiker am Sonntag geführt haben, sagte Mangott auf TT-Nachfrage.

Nach diesem Telefonat gab der Kreml bekannt, dass Schritte zu einer vertieften Integration der beiden Länder vereinbart worden seien – samt gemeinsamer Währung und gemeinsamen Institutionen. Für Lukaschenko bedeutet das eine politische Kehrtwende, denn vor der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus hatte er eine Annäherung an Russland abgelehnt und Russland sogar Einmischung vorgeworfen.

Jetzt aber brauche Lukaschenko einerseits finanzielle und wirtschaftliche Hilfe aus Russland, sagt Mangott, weil die soziale Krise die Proteste verstärkt. Und andererseits könnte er, falls die Massenproteste gegen seine Herrschaft eskalieren, auf die Unterstützung durch russische Sicherheitskräfte angewiesen sein. Denn die berüchtigte belarussische Sondereinheit OMON verfügt laut Mangott über maximal 3500 Mann. Derzeit allerdings verlange die Lage beim Nachbarn noch kein Eingreifen, so der Kreml am Montag.

In dieser Lage müsse Lukaschenko nun die Bedingungen akzeptieren, die der Kreml für seine Hilfe stellt, sagt Mangott. Dazu gehört übrigens auch der Dialog mit der Opposition, den Lukaschenko am Montag überraschend in Aussicht stellte, nachdem er zuvor Gespräche kategorisch abgelehnt hatte.