Baulandmobilisierung: Grüne wollen Bauland besteuern

Innsbruck –Der Vorschlag der Tiroler Sozialpartner Arbeiterkammer, ÖGB, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer sowie Industriellenvereinigung, Flächen wie Wald oder unproduktive Flächen für die Verbauung zu nutzen, hat eine Diskussion über die Baulandmobilisierung ausgelöst. Widmungen in den Wald hinein werden allerdings sehr skeptisch beurteilt. Vielmehr fordern Grüne, SPÖ und FPÖ die Mobilisierung des bestehenden Baulandüberhangs von 3000 Hektar. Die Ökopartei als kleiner Koalitionspartner in der schwarz-grünen Landesregierung dürfte mit ihren Vorschlägen wohl koalitionäre Debatten auslösen. Schließlich wollen sie bestehendes Bauland besteuern.

Durch Aktivierung von bestehendem Bauland statt fragwürdiger Neuwidmungen im Grünen könnte nicht nur dem Flächenfraß in Tirol ein für alle Mal ein Ende bereitet werden, sondern auch die immer weiter fortschreitende Zersiedlung in Tirol gestoppt werden, ist der grüne Wohnbausprecher LA Michael Mingler überzeugt. Er würde lieber etwas in den freien Markt eingreifen und in die richtige Richtung lenken, anstatt die wenigen unberührten Flächen in Tirol anzutasten.