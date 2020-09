Richtiges Verhandeln im Job: Trainerin gibt Tipps

Knauer: Verhandlungen werden meist nicht in der Verhandlung begonnen, sondern in der Vorbereitung. Und da geht es nicht nur darum, die eigene Sichtweise miteinzubeziehen, sondern auch die des Gegenübers. Also, was ist mein Interesse und was das meines Chefs. Das vergessen viele. Vorbereiten kann man sich, indem man etwa über ein Jahr hinweg eine Aufstellung über die eigene Leistung macht, um in der Verhandlung handfeste Argumente zu haben. Diese Projekte habe ich gemacht, das habe ich überdurchschnittlich gut erfüllt etc. Oder sich einmal woanders zu bewerben, um den eigenen Marktwert zu eruieren. Und hier hoch pokern: Wenn ich einen Job nicht unbedingt will, kann ich höher pokern, als wenn ich ihn zwingend brauche.