Ruf nach Handwerkerbonus in Tirol ab heurigem Winter

Die Sparte Gewerbe und Handwerk beteiligt sich an der Kampagne „Ja zu Tirol“. Warum ist diese Initiative so wichtig?

Franz Jirka: Eigentlich sollten die Tirolerinnen und Tiroler im eigenen Land einkaufen, um den heimischen Wirtschaftskreislauf zu stärken. Doch gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass dem nicht so ist. Ganz im Gegenteil – es wurde viel im Ausland bestellt, per Online-Handel bei den großen Konzernen. Diese haben profitiert. Da sind die Umsätze in Europa um 38 Prozent nach oben geschnellt, da sprechen wir von Milliarden. Viele reden zwar davon, dass sie die heimischen Wirtschaftskreisläufe wieder stärken und unterstützen wollen. Häufig sind das jedoch nur Lippenbekenntnisse. Mit „Ja zu Tirol“ sollen die Menschen beim Einkaufen ein Bekenntnis zum heimischen Handel ablegen. Aber auch unsere Gewerbe- und Handwerksbetriebe können mit ihren Produkten und Dienstleistungen davon profitieren.

▶️ 16 Jahre lang hat er als Vertragslehrer des Landes Tirol an der Berufsschule für Bau- und Maltechnik in Absam unterrichtet.

Jirka: Ganz einfach – mit sehr viel Leidenschaft und Freude. Es ist keine Belastung, sondern Berufung. In meinem Beruf geht es immer um Wärme und Energie, da gibt es ganz komplexe Anforderungen. Da ist das Funktionärsleben manchmal komplexer. Natürlich fehlt meine Arbeitskraft im Betrieb, hier halten mir aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den „Rücken frei“. Ohne sie, meinen Sohn und meine Frau in der Firma wäre vieles als Funktionär zeitlich gar nicht möglich. Ich mag das, wenn sich was tut und wenn sich was rührt.