Landwirtschaft und Spaß: Die etwas andere Therapie in Schwoich

Schwoich – Lachend fällt vieles leichter. Deswegen setzt man beim Verein Schritt für Schritt auf Therapien mit Spaßfaktor. Seit gut zwei Wochen finden die Physio-, Ergo- und logopädischen Trainings für behinderte Kinder und Jugendliche in einem Bauernhof in Schwoich statt. Die Initiative „Leben und Schaffen am Lilienhof“ widmet das Anwesen der sozialen landwirtschaftlichen Arbeit und baute den ersten Stock mit Hilfe von EU-Födergeldern und Spenden für 600.000 Euro ganz nach den Bedürfnissen von Schritt für Schritt aus. „Wir arbeiten mit teilweise schwerstbehinderten Kindern. Für uns sind Barrierefreiheit, viel Platz, aber auch viel Licht wichtig“, freut sich Obfrau Susanne Schöllenberger-Baumgartner über die neue Heimat.