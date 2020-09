Tanzschulen und Corona: Schritt für Schritt auf der Suche nach Normalität

Innsbruck – Ein Schritt zurück, ein Schritt vor: Die Corona-Krise hat die heimischen Tanzschulen aus dem Takt gebracht. Zwei Monate lang gab es zwischen März und Mai keinen Unterricht – ausgerechnet in jener Zeit, in der viele Paare einen Kurs vor der Hochzeitssaison buchen. Mittlerweile hat die Branche den neuen Rhythmus aufgenommen, viele Paare konnten die Kurse über den Sommer nachholen und wollen sich die nächsten Wochen an einen Hochzeitswalzer wagen. Doch vor dem Herbst, einer Zeit, in der sonst traditionell viele Menschen einen Tanzkurs besuchen, gibt es viele Fragezeichen. Bei den zertifizierten Betrieben in Tirol aber auch Optimismus.