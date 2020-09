Ausbau der Jamtalhütte: Land investiert in Ausbildungszentrum der Bergrettung

Die „hervorragende Arbeit“ der Bergrettung sei vor allem der „qualitativ hochwertigen Aus- und Weiterbildung im Ausbildungszentrum Jamtal“ zu verdanken. Um diesen Standard auch in Zukunft zu gewährleisten, „stellen wir finanzielle Mittel für wesentliche Umbauten zur Verfügung“, so der Landesrat, der auch einen „Mehrfachnutzen“ hervorhob: „Die Bauarbeiten sind ausschließlich an heimische Firmen im Bezirk Landeck vergeben worden.“ Sicherheitsreferent LHStv. Josef Geisler ergänzte: „Die Bergrettung Tirol hat sich über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet.“ Sein Dank gelte „den zahlreichen Bergretterinnen und Bergrettern, die sich für die Sicherheit in den Bergen engagieren“.