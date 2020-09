Innsbruck –Normalerweise ist es schmeichelhaft, einen Titel verliehen zu bekommen. Außer es handelt sich um den „Influencer der Woche“, der regelmäßig von einem Hotelier, der anonym bleiben will, gekürt wird. Der Steirer schreibt auf Twitter etwa über eine Bloggerin, die anfragt, ob sie kostenlos in seinem Haus übernachten kann. „Dafür bietet sie an, ein paar schöne Bilder vom Aufenthalt auf ihrer Seite zu posten“, sagt Martin Stanits von der Österreichischen Hoteliervereinigung.