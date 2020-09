Libanon feiert 100. Jahrestag der Staatsgründung

Inmitten einer der schwersten Krisen seiner Geschichte hat der Libanon den 100. Jahrestag seiner Staatsgründung gefeiert. An der Zeremonie nördlich der Hauptstadt Beirut nahm am Dienstag auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil. In einem Zedernwald pflanzte Macron einen Baum, wie libanesische Medien meldeten.

Im Anschluss an die Zeremonie zum Jahrestag besuchte Macron den Hafen erneut. Er war am Vorabend zu seinem zweiten Besuch nach der Explosion in Beirut eingetroffen. Unmittelbar nach seiner Ankunft bekräftigte er seine Forderung nach politischen Reformen im Libanon. Macron warnte, dass langfristige internationale Hilfe nur ausgezahlt werde, wenn bis zum kommenden Oktober Reformmaßnahmen eingeleitet worden seien. Dann werde es einen „Folgemechanismus“ geben, kündigte er an.