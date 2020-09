Trump nennt Krawalle in Kenosha „inländischen Terrorismus“

US-Präsident Donald Trump hat Ausschreitungen in der Stadt Kenosha als anti-amerikanische Krawalle und inländischen Terrorismus bezeichnet. Die zum Teil gewaltsamen Proteste waren ausgebrochen, nachdem ein Polizist einem Afroamerikaner bei einem Einsatz sieben Mal in den Rücken geschossen hatte. Trump verglich die Polizeischüsse in Kenosha indes mit einem Fehler beim Golfspielen.

Für Aufsehen sorgte Trump damit im konservativen Nachrichtensender Fox News. Polizisten würden unter Druck Fehler machen: „Sie versagen. Wie bei einem Golf-Turnier, wenn jemand einen Putt aus drei Fuß Entfernung verfehlt.“ Ein Putt ist ein Schlag beim Golf, bei dem der Ball nicht durch die Luft fliegt, sondern über den Rasen rollt.

In den Straßen von Kenosha wurde der Konvoi des Präsidenten am Dienstag von Demonstranten gegen Rassismus und Polizeigewalt, aber auch von seinen Anhängern empfangen. Trump schaute sich unter massiven Sicherheitsvorkehrungen ein abgebranntes Geschäft an und traf sich mit Vertretern von Sicherheitskräften und einigen örtlichen Unternehmern.

Kenosha sei von Krawallen getroffen worden, die „gegen die Polizei gerichtet und anti-amerikanisch gewesen seien“, sagte Trump. „Es war kein friedlicher Protest, sondern inländischer Terrorismus.“

Der US-Präsident versprach zudem mehr Mittel für die öffentliche Sicherheit. Dem gesamten Staat Wisconsin würden 42 Millionen Dollar (35,18 Mio. Euro) bereitgestellt, sagte am Dienstag der Republikaner, der im November wiedergewählt werden will.

Die Strafverfolgungsbehörden in der Stadt Kenosha, in der es nach den Schüssen eines weißen Polizisten auf einen Schwarzen zu teils gewaltsamen Protesten kam, würden eine Millionen Dollar an Bundesmitteln erhalten, sagte Trump nach seiner Ankunft. Zudem sollten die Geschäfte, die durch die Auseinandersetzungen Schaden erlitten hätten, mit fast vier Millionen Dollar unterstützt werden.

Vor dem Besuch hatten sich der Bürgermeister der Stadt und der Gouverneur des Staates Wisconsin, beide Demokraten, gegen einen Besuch des republikanischen Präsidenten ausgesprochen. Sie warnten, dass Trumps Anwesenheit die Spannungen verstärken könnten. Beide fehlten bei dem Auftritt Trumps in der Stadt.

Mitreisende Reporter berichteten, auf Trumps Route vom Flughafen in die Stadt hätten Menschen Schilder mit der Aufschrift „Black Lives Matter“ in die Höhe gehalten. Trump-Unterstützer hätten dagegen „Trump 2020“-Schilder geschwenkt. „Black Lives Matter“, eine Protestbewegung gegen Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner, hatte Trump am Montag als „marxistisch“ bezeichnet.

Der Polizeieinsatz gegen den 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake am 23. August war auf Video festgehalten worden. Darauf war zu sehen, wie ein Polizeibeamter Blake zunächst mit gezogener Waffe um ein Auto herum folgt. Als Blake die Fahrertür aufmacht und sich hinein beugt, fallen die Schüsse. Das Video hatte landesweit Empörung ausgelöst. Mitglieder der Blake-Familie lehnten ein Treffen mit Trump ab. Der Präsident hatte zwar wiederholt Gewalt durch angeblicher linke Radikale verurteilt, aber das Video mit den Schüssen auf Blake lediglich als „schlechten Anblick“ bezeichnet. Am Dienstag sagte er der Fall werde untersucht. „Es ist eine komplizierte Angelegenheit.“

Trump hatte Gewalt am Rande von Protesten zum Wahlkampfthema gemacht und bei seiner Wiederwahl am 3. November „Recht und Ordnung“ versprochen. Damit einher geht die Botschaft, dass im Amerika seines demokratischen Herausforderers Joe Biden niemand sicher sein würde. Trump erklärte, dass sich die Lage in Kenosha beruhigt habe, nachdem er einen größeren den Einsatz der Nationalgarde und Sicherheitskräfte der Bundesregierung durchgesetzt habe. Auch in der Stadt Portland, in der es seit Monaten Proteste gibt, könne er „binnen einer Stunde“ aufräumen, sagte Trump.

Bei seinen Attacken gegen Biden behauptete Trump bereits am Montagabend im Sender Fox News: „Er ist eine schwache Person.“ Biden werde von Menschen im „dunklen Schatten“ kontrolliert. Biden wiederum sagte am Montag bei einem Wahlkampfauftritt: „Es wüten Brände und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht, anstatt sie zu bekämpfen.“ Trump verteidigte unterdessen seinen umstrittenen Besuch in Kenosha.

Trump hatte die Debatte über seinen Besuch noch angeheizt, indem er am Montag einen 17-jährigen weißen Schützen verteidigte, der am Rande der Proteste in Kenosha zwei Menschen erschossen haben soll. Trump suggerierte, der junge Mann habe in Notwehr gehandelt. Demonstranten hätten ihn „sehr gewalttätig“ angegriffen und er „wäre wohl getötet worden“. Ein Video von Augenzeugen zeigt, wie der mit einem Gewehr bewaffnete Schütze vor Demonstranten wegrennt, bevor er stürzt und das Feuer eröffnet. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Demonstranten ihn getötet hätten. Der 17-Jährige wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt, sein Anwalt spricht von Selbstverteidigung.

Trump suggeriert im Wahlkampf immer wieder, dass die Gewalt in Städten, die von Demokraten regiert werden, außer Kontrolle sei. Er erweckt auch den Eindruck, dass die Proteste gegen Rassismus von Gewalt dominiert würden. Tatsächlich kam es bei den monatelangen Proteste zu Ausschreitungen, überwiegend waren sie aber friedlich. Trump sagte am Montag dagegen: „Das ist Anarchie.“ Er fügte hinzu: „Sie benutzen immer wieder den Ausdruck - er ist so schön - friedlicher Protest. Und hinter dem Reporter brennen die Städte.“