Uraufführung in München: Die tönenden Tode der Mari(n)a

München – Es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Der Rezensent sitzt am Notebook, er hat vorhin zwei Gläser Weißwein getrunken und blickt jetzt in die Nacht. Ein voller Mond steht am Himmel. Die nun folgende Aufgabe: Schreib­e über Marina Abramovićs Opernprojekt „7 Deaths of Maria Callas“. Vor ein paar Stunden wurde es an der Bayerischen Staatsoper (im Münchner Nationaltheater) uraufgeführt. Überraschenderweise waren dort kurzfristig 500 Besucher zugelassen.