Heller erhielt Amadeus Award für sein Lebenswerk im Hawelka

Die Jubiläumsausgabe der Amadeus Austrian Music Awards findet im Zuge einer voraufgezeichneten TV-Show ohne Publikum statt, die am 10. September um 20.15 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wird. Ursprünglich war eine Live-Veranstaltung in der Wiener Stadthalle geplant. Die Corona-­Pandemie machte der großen Geburtstagsparty einen Strich durch die Rechnung.