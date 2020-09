327 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden auf 327 gestiegen. Das berichteten Innen- und Gesundheitsministerium am Mittwoch. Am Dienstag war die Zahl der neu festgestellten Fälle bei knapp über 200 gelegen. Aktuell befinden sich 157 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung - acht mehr als am Vortag - davon erneut 30 auf Intensivstationen.