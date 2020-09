Schwaz –Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Florian Wildauer will eine Wohnung in Schwaz finden. Die Stadtgemeinde hat Gründe, ihm das zu verwehren. Der 26-Jährige ist nämlich in der Stadtgemeinde kein Unbekannter. Er war für ein paar Monate in einer betreuten Gemeinschaftswohnung der Stadt und der Teestube untergebracht. Doch Wildauer hatte nicht nur Drogenprobleme, sondern auch einen Hund. Und der war in der Wohnung, die sich mehrere Bedürftige teilten, nicht gestattet. „Florian gab den Hund daher ins Tierheim. Aber dann fehlte er ihm so sehr, dass er ihn aus dem Heim zurückkaufte und aus der Gemeinschaftswohnung auszog“, schildert Petra Burger, eine gute Bekannte von Florian Wildauer.