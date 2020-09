Innsbruck –Innsbrucks Stadtpolitik ist eine Art Schwelbrand: Kommt die Rede auf die Grillplätze, dann geht der Rauch so richtig auf. Nach jahre­langen Diskussionen und der heftigen Debatte um einen neuen Grillplatz in Krane­bitten war es gestern wieder so weit. Die Parteien heizten das Thema erneut an. Und richteten sich gegenseitig diverse „Nettigkeiten“ via Aussendung aus.