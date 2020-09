Trotz Corona: Philharmonie München spielt in Sillian

Sillian – Der 24. September ist ein Tag, den sich Klassik-Freunde rot im Kalender anstreichen sollten: Da tritt die Neue Philharmonie München abends im Kultursaal Sillian auf. Das Orchester besteht aus Nachwuchskünstlern verschiedener europäischer Länder und hat in den 15 Jahren seines Bestehens groß­e internationale Bekanntheit erworben. „Wir waren schon dreimal in China eingeladen und dreimal in Aserbaidschan“, schildert Franz Deutsch. Er ist erster Vorsitzender des Trägervereins der Neuen Philharmonie.