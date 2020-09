Sohn kassierte rund 100.000 Euro Pension für tote Mutter

Ein 62-Jähriger aus Slowenien hat über mehrere Jahre insgesamt rund 100.000 Euro Pension seiner toten Mutter bezogen. Die Frau hatte in Graz gewohnt und war 2014 verstorben. Die Pensionsversicherung war den Fall aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Diese schnappte den Mann, als er wieder etwas vom Konto auf einer Bank in Straß gleich an der Grenze abheben wollte, so die Polizei.