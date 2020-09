Klangwechsel beim langsamsten Musikstück der Welt

In einer Kirche im deutschen Halberstadt erklingt seit 2001 ununterbrochen ein Musikstück - das im Endeffekt 639 Jahre dauern soll. Initiiert wurde das Stück „ORGAN2/ASLSP“ in der tausendjährigen Burchardi-Kirche von der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt. Gespielt wird nach Cages Anweisung „so langsam wie möglich“.

Während die Uraufführung nur 29 Minuten und 15 Sekunden dauerte, will man sich in Halberstadt also 639 Jahre Zeit nehmen. So viel Zeit war zur Jahrtausendwende vergangen, seit 1361 im Halberstädter Dom die wohl erste Großorgel mit einer 12-tönigen Klaviatur fertiggestellt worden war.