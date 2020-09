HCI-Neuzugang Herr: „Druck zu haben ist doch eine gute Sache“

Innsbruck – Sam Herr weiß natürlich genau, was von ihm in der am 25.9. mit einem Heim-Westderby gegen Dornbirn beginnenden Saison (es folgen Gastspiele in Villach/27.9. und Bozen/2.10.) erwartet wird. „Druck zu haben ist doch eine gute Sache“, lachte der US-Amerikaner gestern in der Tiwag Arena. Nachdem der 27-Jährige in der vergangenen Saison die Tornetze der britischen Eis­hockey-Liga quasi zerschossen hatte (30 Tore/29 Assists für Nottingham), werden auch im Haifischbecken offensive Heldentaten von ihm erwartet – er soll zum Top-Scorer avancieren. „Ich werde es versuchen. Ich bin selbstbewusst und fühle mich wohl am Eis“, lässt sich der Familien­vater davon aber nicht aus der Ruh­e bringen.