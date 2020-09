Anhalterhütte zum Teil unter Denkmalschutz gestellt

Imst – Schon seit vielen Wochen wird auf die Sondertransporte unter der Woche über die Hahntennjochstraße aufmerksam gemacht. Der Grund ist der große Umbau an der Anhalterhütte der Sektion Oberer Neckar des DAV. In gut 5000 Flugminuten mit dem Hubschrauber wurde das Material auf die 2040 Meter hoch gelegene Baustelle geflogen. Am Freitag konnte die Firstfeier begangen werden. Derzeit sucht die Sektion auch neue Pächter ab Juni 2021. Bis 30. September können sich Interessierte bei der DAV-Sektion, die in Rottweil angesiedelt ist, bewerben.