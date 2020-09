Prozess um Anschlag gegen „Charlie Hebdo“ in Paris eröffnet

In dem mit Abstand größten Terrorprozess der vergangenen Jahre in Frankreich sind 13 Männer sowie eine Frau angeklagt. Die Verdächtigen sollen das islamistische Brüderpaar Cherif und Said Kouachi unterstützt haben, das am 7. Jänner 2015 die Redaktion von „Charlie Hebdo“ stürmte und zwölf Menschen tötete, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs.