Tausende protestieren gegen Regierung in Bulgarien

In Bulgarien haben mehrere Tausend Demonstranten zum Auftakt der Herbsttagung des Parlaments den Rücktritt der Regierung gefordert. Protestierende mit weiß-grün-roten Nationalfahnen blockierten am Mittwoch unter dem Motto „Großer Volksaufstand“ das Parlamentsgebäude in Sofia. Bei Zusammenstößen zwischen Regierungskritikern und Polizisten gab es zahlreiche Verletzte.