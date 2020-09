Innsbruck, Verona – In Italien gelten in Corona-Zeiten für Zugfahrten andere, strengere Regeln als etwa in Österreich oder Deutschland. Jeder zweite Platz muss freigehalten werden. Eine Fahrt im Eurocity von München mit Reiseziel Venedig am Samstag vor einer Woche, bei der es reihenweise Pannen gab, zeigte deutlich die Problematik, die sich dadurch ergibt und offensichtlich nicht in Griff zu bekommen ist. Betroffen waren vor allem Reisende, die nach Verona wollten.