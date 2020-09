Pilotprojekt im Iseltal: Notfalleinheiten auf dem Land umsetzen

Die mobile Notfalleinheit Matrei läuft für das Land als Pilotprojekt. Kann die Einrichtung erfolgreich betrieben werden, soll das System auch anderswo Anwendung finden, genannt wird etwa das Lechtal. „Auf Basis unserer Evaluierung wird entschieden, in welcher Form die Umsetzung ähnlicher Projekte zukünftig auch in anderen Landesteilen möglich ist“, heißt es dazu aus dem Büro des Gesundheitslandesrates Bernhard Tilg. Für Stephan Hofmann ist der Aufwand für die notfallmedizinische Versorgung am Land jedenfalls nicht mit jener in der Stadt direkt zu vergleichen. „Es muss bei der Betrachtung auf die versorgte Fläche, nicht auf die Einwohnerzahl Bedacht genommen werden.“