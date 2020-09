Nachlass von verschollenem Künstler lag in alter Truhe

Fließ – Was verbirgt sich in einer verstaubten Holzkiste im Keller eines alten Land­ecker Hauses? Das wollte Schauspielerin Daria Trenkwalder 2012 wissen, als sie auf die „Schatztruhe“ stieß. Ihre Neugierde wurde belohnt: Kein Goldschatz, aber Porträt- und Aktzeichnungen sowie Briefe des in den USA verschollenen Künstlers Joseph Pfandler, der 1824 in Fließ/Niedergallmigg zu Welt kam. „Ich habe ihn nur aus überlieferten Erzählungen seiner Schwester Anna Elisabeth gekannt.“ Schilderungen habe sie jedoch kaum Beachtung geschenkt.