Venet: Dringend Auswege aus der Krise gesucht

Die Venetbahn sei mit den wirtschaftlichen Problemen nicht alleine in Tirol, so Oberhofer. Im Gegensatz zur Glungezerbahn (in Besitz der Gemeinde Tulfes), „die nie schwarze Zahlen schreiben wird“, habe die Venetbahn sehr wohl das Potenzial auf eine schwarze Null. Die Bahn liege in einem günstigen Umfeld, das Skigebiet solle noch viel stärker für Schulskikurse genutzt werden. „Die NEOS werden eine professionelle, repräsentative Venet-Umfrage in Auftrag geben, aus der man eine Strategie ableiten kann.“ Die Kosten würden aus der Parteikasse bezahlt.