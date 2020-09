Ein 57-jähriger Deutscher ist am Donnerstag in Tannheim am Neunerköpfl in Tirol kurz nach dem Start mit seinem Paragleitschirm abgestürzt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, klappten beide Schirmenden ein. Der Paragleiter stürzte in einer Spiralbewegung in den dortigen Wald ab. Ein Notarzt konnte an der Absturzstelle nur noch den Tod des Piloten feststellen.