VW Golf VIII: Der Beste ist dem Guten auf der Spur

Rum – Ein jahrzehntelang vom Erfolg Verwöhnter hat sogar seinen Stockerlplatz verloren: Im Juli sicherte sich der neue Golf in Österreich 630 Pkw-Neuzulassungen – und landete damit nur noch auf Platz vier. Zum Trost: Das Trio, das besser abschnitt – Octavia, T-Cross und Ateca – zählt ja doch zur Großfamilie. Diejenigen allerdings, die für die Entwicklung und Vermarktung des Golf Verantwortung tragen, können mit den bisher erzielten Ergebnissen der achten Generation nicht zufrieden sein, denn mit den verwirklichten Stückzahlen fährt das Modell national wie international seiner Form hinterher – und das lässt sich nicht alles Corona anlasten.

Das Liebkind der Branche war im vergangenen Jahr ins Straucheln geraten; die Produkteinführung hatte sich verzögert, auch konzernintern gab es jede Menge Kritik rund um den Golf VIII. Wobei hinzugesagt werden muss: Die Latte bei dem Kompaktwagen von VW liegt aufgrund der 45 Jahre währenden Erfolgsserie sehr hoch. Die Mischung aus Fahrkomfort, kompaktem Format, einwandfreier Bedienung und ausreichendem Platzangebot suchte immer wieder ihresgleichen. In der Tat hat der Nachfolger in vielen Bereichen das Erfolgsrezept seiner Vorgänger übernommen. Auch der neue Golf fährt sich mit seiner ausreichend direkt-präzisen Lenkung, seiner knackigen, genau geführten Sechsgang-Handschaltung, seinem ausgewogenen Fahrwerk und seinem im Testwagen verbauten 115 PS starken Zweiliter-Basisdiesel, als gäbe es nichts Einfacheres. Dazu gibt es ein in jeglicher Hinsicht passendes Sitzgefühl, ein angenehmes Raumgefühl und eine wertige Anmutung der verwendeten Materialien. Bewährt hat sich zudem die Größe des Ladeabteils und die für Kompaktwagen übliche Variabilität hinsichtlich des Umlegens der Rücksitzlehnen, das Wohlgefühl wird unterstützt von einer Zweizonenklimaautomatik.