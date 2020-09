„Flo‘s Jazz Casino“: Erls „jazziges Gesicht“

Erl — Dass man auch in schwierigen Corona-Zeiten mit einem breiten musikalischen Angebot die Ränge füllen kann, hat das bislang im Schwerpunkt Klassik orientierte Festspielhaus in Erl bewiesen. Am 29.8. gastierte als erste Tiroler Jazz-Formation Flo's Jazz Casino mit Sara De Blue & Jack Marsina im ausverkauften großen Saal, und das unter Einhaltung aller Corona-bedingten Maßnahmen.