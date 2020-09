„Coronation“: Brutale Effizienz in endlosen Gängen

Insgesamt 14 mehr oder weniger professionelle Kameraleute haben an „Coronation“ mitgearbeitet und ihre Handykamera genau dort draufgehalten, wo es schmerzt. In den Krankenzimmern, wo Maschinen scheintote Körper am Leben halten, auf Friedhöfen, wo Angehörige die Asche der Verstorbenen in vorgefertigten Urnen überreicht bekommen.