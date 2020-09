Doku „Tonsüchtig“: Viel näher dabei als in der ersten Reihe fußfrei

Weil Konzertmeister Floria­n Zwiauer in den Ruhestand tritt, muss ein Nachfolger her für diese wichtige Brückenfunktion zwischen Musikern und Dirigent. Die deutsche Geigerin Sophie Heinrich setzt sich unter einem Dutzend Bewerbern durch. Ihr Spiel bei Beethovens 5. Symphonie überzeugt das Kollegium, das sie in geheimer Abstimmung zur neuen Konzertmeisterin wählt. Somit gibt nun eine Frau beim Traditionsorchester den Ton an.