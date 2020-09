Zillertaler Steudltenn-Festival: Kränkungen in Zeiten der Seuche

Uderns – Der Schlussapplaus fiel aus. Obwohl er angebracht gewesen wäre. Am Donnerstagabend hatte das Stationentheater „Der Hausverstand und der Eigensinn“ beim Zillertaler Steudltenn-Festival Premiere. In fünf von Regisseur Klaus Rohrmoser zu einem Stück verknüpften Monodramen wurden Shutdown-Zustände ausgeleuchtet: Existenzsorgen, Einsamkeit, die Rat- und die Haltlosigkeit einer abgetauchten Gesellschaft.

Der Abend ist schön – und stimmig. Und trotzdem etwas disparat. Auch wegen der sehr engen zeitlichen Taktung. Vieles, was verhandelt, verkörpert, was einem sprichwörtlich nahegebracht wird, will nachklingen. Manches ausgeistern. Stefanie Früholz’ Verzweiflung in Sarah Milena Rendels „Zwischenangst“ zum Beispiel. Und wie sie ein Krankenbett zum Wirkraum für gedankliche und körperliche Verrenkungen macht. Oder Jasmin Mairhofers Verschwörungsgefasel, ihr konspiratives Fauchen. Ein Raubtier im Käfig. Das überzeugt, obwohl Uli Brées Text die Abgründe des gängigen QAnon-Geschwurbels nur andeutet.