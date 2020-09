E-Scooter in Innsbruck im Dauereinsatz: Aus Probe- wird Regelbetrieb

Innsbruck – Seit dem Frühjahr 2019 gibt es in Innsbruck die Möglichkeit, Elektro-Roller gegen eine Gebühr auszuleihen. Zu Beginn wurden die Fahrzeuge von den Betreibern am Abend jeweils eingesammelt und dann am kommenden Tag wieder aufgestellt, außerdem waren die Betriebszeiten eingeschränkt. Seit Mitte Mai gibt es einen Probebetrieb, wonach die Geräte dauerhaft benutzt werden dürfen und auch abends nicht mehr eingesammelt werden müssen.