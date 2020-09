Wirbel um Baumfällung und Grillplatz in Innsbruck

Für Aufregung in der Innsbrucker Opposition sorgt die derzeit in Bau befindliche neue Bahnhaltestelle bei der Messe – konkret die geplante Rodung von zwölf Kastanienbäumen in der Ing.-Etzel-Straße. Der Gemeinderat habe 2018 zwar einstimmig für die Neuerrichtung der Haltestelle im Bereich der Viaduktbögen 79 bis 88 gestimmt, erklärt GR Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck). Von einer Rodung der Bäume im Bereich der Bögen 91 bis 102 sei damals jedoch nie die Rede gewesen. Genau so sieht das auch GR Mesut Onay (ALI). Da der Wert der Bäume bei ca. 75.000 Euro liege und die Neupflanzung rund 84.000 Euro koste, ist Onay zudem genau wie Depaoli der Meinung, dass der Gemeinderat über die Fällung hätte entscheiden müssen – und nicht der Stadtsenat in einer August-Sitzung. Onay schaltet nun die Gemeindeaufsicht ein, Depaoli auch die Staatsanwaltschaft.