Luftraumüberwachung: Geld für die Goldhaube, Warten auf die Helikopter

Wien, Salzburg – Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) freut sich über eine Vollzugsmeldung: Sie besuchte die Radarstation am Kolomannsberg im oberösterreichisch-salzburgischen Grenzgebiet, um dort über eine Investition von 21 Millionen Euro in die passive Luftraumüberwachung zu berichten. Ebenfalls für den Sommer angekündigt hatte sie eine Entscheidung für den Ankauf von 18 neuen Hubschraubern. Noch ist aber kein Termin bekannt. Die Anbieter nützen die Wartezeit für Lobbying-Aktivitäten.

Die Station am Kolomannsberg wird komplett erneuert. Sie ist Teil der „Goldhaube“, wie die Militärs das österreichweite Radarsystem nennen. Weitere feste Stationen gibt es am Steinmandl (Niederösterreich) und auf der Koralpe (Kärnten). Es handelt sich um ein so genanntes „Primärradar“. Anders als die zivile Luftraumüberwachung kann dieses militärische System auch Fluggeräte erkennen, die ihr Erkennungssystem absichtlich oder unabsichtlich ausgeschaltet haben. Erkennt die „Goldhaube“ – der passive Teil der Luftraumüberwachung – ein derartiges Flugzeug, steigen zur Identifizierung die Eurofighter auf – sie sind der aktive Teil.