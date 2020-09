MOHO-Feriencamp: Eine ganze Woche lang kreative Kräfte freigesetzt

Und auch diesmal war die Begeisterung der Kids wieder riesengroß. Warum das Feriencamp für die Kleinen ein solches Highlight ist, erklärt sich Dagmar Reuter, die Leiterin von der durchführenden Organisation FREIdi, so: „Wir sind mit den Kindern ein­e ganze Woche mitten in der Natur, sie können sich absolut frei entfalten. Man würde nicht für möglich halten, welche kreativen Kräfte da in der Gruppe freigesetzt werden.“